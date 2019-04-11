События

09:34 11.04.2019

Двое российских полицейских попросили политическое убежище в Украине

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В пункте пропуска Гоптовка (Харьковская обл) к сотрудникам Госпогранслужбы Украины обратились двое граждан РФ с просьбой политического убежища в Украине, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Эти граждане являются действующими сотрудниками органов внутренних дел РФ, которых преследуют в России за принципиальную позицию по противодействию преступности. Причиной, побудившей их просить политическое убежище в Украине, стало сокрытие от преследования в связи с их служебной деятельностью... Россияне объясняют, что лица, которые попали в поле их зрения, как сотрудников полиции РФ, являются устойчивой преступной группировкой, занимающейся распространением наркотических веществ, с четкой и разветвленной системой связей среди чиновников разного уровня во властных структурах РФ", - говорится в сообщении.

По словам попросивших убежища граждан РФ, они стали жертвами преследования влиятельных людей из-за того, что пытались противодействовать распространению наркотиков в аптеках на участке своей ответственности. Они также утверждают, что в отношении них на территории РФ внутренней безопасностью МВД РФ сфабриковано и расследуется Следственным Комитетом заказное уголовное дело.

"Не надеясь на справедливое расследование в связи с заказом "сверху" они приняли решение бежать из РФ в Украину. Россияне также отметили, друзья сообщили им, что существует реальная угроза их свободе, здоровью и даже жизни. Проводятся соответствующие проверочные мероприятия по объективности предоставленной информации", - говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

Теги: #госпогранслужба #полицейский #россия #украина #полиция
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