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08:31 11.04.2019

Британский премьер не исключила выхода страны из ЕС до 22 мая, что позволит не проводить выборы в Европарламент

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Британский премьер не исключила выхода страны из ЕС до 22 мая, что позволит не проводить выборы в Европарламент

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что страна может завершить процедуры выхода из ЕС до установленного срока - 22 мая.

"Продление срока (Brexit- ИФ) дает нам возможность пройти через все процедуры, которые были определены", - заявила она в четверг по итогам саммита Евросоюза, посвященного Brexit .

Т.Мэй отметила: "Если мы сможем сделать это до 22 мая, то мы не будем проводить выборы в Европарламент".

В принятом на саммите постановлении говорится, что если Великобритания будет по-прежнему оставаться государством-членом к европейским выборам 23-26 мая 2019 года и если она не ратифицирует соглашение о выходе до 22 мая 2019 года, то будет обязана провести выборы в Европейский парламент в соответствии с законодательством Евросоюза.

"Если в Соединенном Королевстве эти выборы не состоятся, продление должно быть прекращено 31 мая 2019 года", - сказано в документе.

ЕС и Великобритания достигли соглашения о продлении срока Brexit до 31 октября текущего года.

Теги: #великобритания #европарламент #выборы #премьер
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