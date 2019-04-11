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07:42 11.04.2019

Трамп посетовал на жесткость ЕС по отношению к Великобритании в вопросах Brexit

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Трамп посетовал на жесткость ЕС по отношению к Великобритании в вопросах Brexit

Президент США Дональд Трамп считает, что ЕС в вопросах Brexit слишком жестко подходит к Великобритании.

"Плохо, что Евросоюз так жесток к Великобритании и Brexit", - написал он в своем твиттере по итогам саммита ЕС, определившего условия выхода Великобритании из союза.

Д.Трамп также отметил, что "ЕС является жестоким торговым партнером также и для Соединенных Штатов, но он изменится".

"Иногда в жизни нужно дать людям дышать, прежде чем все провернется вспять, чтобы укусить тебя!" - заявил американский президент.

В ночь на четверг ЕС согласился на дальнейшее продление срока Brexit, чтобы позволить ратифицировать соглашение о выходе Великобритании.

"Такое продление должно длиться столько, сколько необходимо, и, в любом случае, не далее 31 октября 2019 года", - говорится в постановлении внеочередного саммита ЕС от 10 апреля.

В нем также отмечается, что в соответствии со статьей 50 Договора о ЕС соглашение о выходе может вступить в силу в более раннюю дату, если стороны завершат свои соответствующие процедуры ратификации до 31 октября 2019 года.

Гибкое продление Brexit до 31 октября позволит Великобритании ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, но не предусматривает изменений в нем, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

"Теперь ситуация находится в руках Соединенного Королевства для того, чтобы ратифицировать соглашение до завершения продления срока. Оно сможет также поразмышлять в целом о стратегии Brexit, что может привести к изменениям в политической декларации, но не в соглашении о выходе", - сказал глава Евросовета на пресс-конференции в Брюсселе.

Д.Туск, выступая в четверг после завершения внеочередного саммита ЕС, на котором была достигнута договоренность с Великобританией по продлению срока Brexit, также отметил, что Лондон еще может отказаться от выхода из ЕС.

Теги: #президент #сша #brexit #оценка
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