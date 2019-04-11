Боевики НВФ 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранены двое украинских военных – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 9 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом три раза применили запрещенные Минскими договоренностями вооружения. Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…. Во время обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск семь раз: из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Опытное; из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески; из боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Павлополь; из боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Каменка; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Широкино; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Павлополь; из стрелкового оружия - в районе города Авдеевка.

Также обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Новозвановка, Станица Луганская.

"С начала текущих суток враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия наших защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Водяное. Во время обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки один боевик НВФ уничтожен, и шестеро – получили ранения.