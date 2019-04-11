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06:38 11.04.2019

Дело группировки, занимавшейся поставками мясной продукции в дошкольные учреждения Житомира и причинившей убытки на сумму 2 млн грн направлено в суд - прокуратура

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Дело группировки, занимавшейся поставками мясной продукции в дошкольные учреждения Житомира и причинившей убытки на сумму 2 млн грн направлено в суд - прокуратура

Правоохранительными органами Житомирской области обезврежена преступная группировка, которая через фиктивные предприятия занималась поставками мясной продукции в дошкольные учреждения Житомира и завладела средствами местного бюджета на сумму почти 2 млн грн, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Правоохранительными органами Житомирской области обезврежена преступная группировка, в состав которого входило три человека, которые на протяжении октября - декабре 2017 года, создав подконтрольные фиктивные предприятия и подделав официальные документы, организовали и обеспечили поставки непроверенной мягкой мясной продукции в дошкольные и другие учреждения Управления образования Житомирского городского совета", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГПУ в среду вечером.

В результате противоправных сделок организованная группа завладела средствами местного бюджета на сумму 1 млн 940 тыс грн. На банковские счета предприятий и имущество подозреваемых наложен арест.

"Участникам преступной группировки сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358 УК Украины" – подытожили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Теги: #прокуратура #бюджет #украина #житомирская
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