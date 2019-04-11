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05:35 11.04.2019

Великобритания может принять участие в европейских выборах – Юнкер

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Великобритания может принять участие в европейских выборах – Юнкер

 В связи с решением Евросовета о переносе срока Brexit в Великобритании могут состояться выборы в Европейский парламент, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Возможно, в Соединенном Королевстве будут европейские выборы, что может показаться странным. Но правила есть правила. Мы должны соблюдать европейский закон", - сказал Ж.-К.Юнкер в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, непростое совещание на внеочередном саммите ЕС прошло под знаком поиска согласия между 27 государствами ЕС и согласия с Соединенным Королевством.

Глава Еврокомиссии сообщил, что на саммите британской стороне напомнили о необходимости сохранения лояльного сотрудничества между всеми государствами-членами ЕС на период продления действия статьи 50 Договора о ЕС, и в Брюсселе уверены, что Соединенное Королевство будет уважать свои обязательства.

Он также объяснил, что на встрече в июне, на которой стороны договорились дать оценку состоянию дел с Brexit, не будет речи о пересмотре достигнутого соглашения о выходе Великобритании, и эта договоренность должна полностью соблюдаться.

Теги: #великобритания #ес #юнкер #выбор
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