Великобритания может принять участие в европейских выборах – Юнкер

В связи с решением Евросовета о переносе срока Brexit в Великобритании могут состояться выборы в Европейский парламент, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Возможно, в Соединенном Королевстве будут европейские выборы, что может показаться странным. Но правила есть правила. Мы должны соблюдать европейский закон", - сказал Ж.-К.Юнкер в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, непростое совещание на внеочередном саммите ЕС прошло под знаком поиска согласия между 27 государствами ЕС и согласия с Соединенным Королевством.

Глава Еврокомиссии сообщил, что на саммите британской стороне напомнили о необходимости сохранения лояльного сотрудничества между всеми государствами-членами ЕС на период продления действия статьи 50 Договора о ЕС, и в Брюсселе уверены, что Соединенное Королевство будет уважать свои обязательства.

Он также объяснил, что на встрече в июне, на которой стороны договорились дать оценку состоянию дел с Brexit, не будет речи о пересмотре достигнутого соглашения о выходе Великобритании, и эта договоренность должна полностью соблюдаться.