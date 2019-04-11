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05:29 11.04.2019

В харьковском аэропорту задержан гражданин Египта, которого Интерпол разыскивал за мошенничество

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В харьковском аэропорту задержан гражданин Египта, которого Интерпол разыскивал за мошенничество

Во время проведения паспортного контроля пассажиров рейса Харьков-Стамбул пограничники обнаружили гражданина Египта (1976г.р), который находился в международном розыске.

"Во время проверки паспортного документа мужчины произошло срабатывание базы данных Интерпола. Выяснилось, что мужчина находится в международном розыске за мошенничество с лета прошлого года", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Пограничники задержали мужчину и передали его представителям Нацполиции.

Теги: #задержание #украина #харьков #аэропорт
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