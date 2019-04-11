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04:02 11.04.2019

Соглашение по Brexit не подлежит изменению – Туск

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Соглашение по Brexit не подлежит изменению – Туск

 Гибкое продление Brexit до 31 октября позволит Великобритании ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, но не предусматривает изменений в нем, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

"Теперь ситуация находится в руках Соединенного Королевства для того, чтобы ратифицировать соглашение до завершения продления срока. Оно сможет также поразмышлять в целом о стратегии Brexit, что может привести к изменениям в политической декларации, но не в соглашении о выходе", - сказал глава Евросовета на пресс-конференции в Брюсселе.

Выступая в четверг после завершения внеочередного саммита ЕС, на котором была достигнута договоренность с Великобританией по продлению срока Brexit, Д.Туск также отметил, что Лондон еще может отказаться от выхода из ЕС.

"И до конца этого периода Соединенное Королевство еще имеет возможность отозвать статью 50 (Договора о ЕС - ИФ), и Brexit при этом будет отменен", - пояснил председатель Европейского совета.

Тогда, сказал он, Великобритания продолжит свое сотрудничество как полноправный член союза, сохраняя все свои права.

Теги: #соглашение #ес #изменения #туск
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