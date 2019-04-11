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02:30 11.04.2019

Саммит ЕС согласовал продление срока Brexit – Туск

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Саммит ЕС согласовал продление срока Brexit – Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в четверг, что достигнуто согласие 27 государств-членов ЕС по переносу срока Brexit.

"Европейский союз 27 государств-членов согласовал продление статьи 50 (договора о ЕС - ИФ). Теперь я буду встречаться с премьер-министром Терезой Мэй по вопросу согласия правительства Великобритании", - написал Д.Туск в своем "Твиттере".

Как сообщалось, по данным европейских СМИ, лидеры стран ЕС договорились о том, чтобы предложить Лондону отсрочить Brexit до 31 октября 2019 года.

Согласно этому плану, в июне руководители остающихся в ЕС стран и Великобритании должны будут провести оценку того, как продвигается решение связанных с Brexit вопросов.

Теги: #туск #ес #перенос #brexit
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