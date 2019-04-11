В суд передано дело харьковчанина, который делал "закладки" психотропов

Харьков. 11 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Харьковская местная прокуратура №1 направила в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего жителя города, который делал "закладки" психотропных препаратов.

Как сообщает в среду пресс-служба прокуратура Харьковской области, харьковчанин подозревается в сбыте наркотиков в особо крупных размерах (ч.2, ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины).

По данным досудебного следствия, мужчина сбывал психотропные вещества путем осуществления "закладок". Во время очередной попытки спрятать "товар" его задержали правоохранители. У него изъяли около 900 пакетов, в которых находились самодельные камни со скрытыми в них психотропами. Общая масса изъятого составляет 40 г, что является особо крупным размером.

"Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.