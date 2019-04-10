Россия не добилась изменения санкционного механизма в ПАСЕ – глава украинской делегации

Российской Федерации не удалось добиться изменения процедуры введения санкций Парламентской ассамблей Совета Европы, что позволило бы восстановить в правах ее делегацию, сообщил глава делегации Верховной Рады Украины Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Резолюция ПАСЕ проголосована. Россия не получила изменения процедуры введения санкций!", - написал он на своей странице в Facebook в среду вечером.

По словам В.Арьева, в резолюции ПАСЕ критикует Россию за отказ подавать свою делегацию и платить взнос в Совет Европы.

"Ее призвали не бояться и не шантажировать, а выполнять обязательства. Существующий санкционный механизм остается. Возможно, будет введен дополнительный, более сложный. Но это уже дело будущих сессий. Делегация сделала все возможное", - написал он.

В свою очередь заместитель члена делегации в ПАСЕ, внефракционный народный депутат Борислав Береза отмечает, что Россия в дальнейшем будет искать возможности вернуться в зал Ассамблеи без выполнения резолюций.

"Сегодняшний доклад голландца Тинни Кокса не возвращает делегацию РФ в ПАСЕ и не снимает с них санкции, но закладывает механизмы, которые могут быть использованы в будущем при определённых обстоятельствах", - написал он на своей странице в Facebook.

"Следующим шагом, который попытаются сделать наши оппоненты будет согласие Комитета министров Совета Европы на эту реформу. А там нет консенсуса", - добавил Б.Береза.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права участвовать в голосовании в связи с событиями в Крыму. В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год. В 2017 году Москва приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы.