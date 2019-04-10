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22:59 10.04.2019

Порошенко поздравил Нетаньяху с победой на выборах

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Порошенко поздравил Нетаньяху с победой на выборах

Президент Украины Петр Порошенко поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с победой на парламентских выборах.

"Поздравляю своего друга Биньямина Нетаньяху с результатами выборов -2019! Голоса израильтян на парламентских выборах - лучшее подтверждение их поддержки возглавляемого Вами правительства!", - говорится в сообщении, в официальном аккаунте П.Порошенко в Твиттере в среду вечером.

Глава украинского государства также подчеркнул, что ожидает дальнейшего развития украинско-израильского сотрудничества и высокой динамики политического диалога.

Теги: #президент #украина #поздравления
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