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21:49 10.04.2019

Энергетики восстанавливают электроснабжение на Крещатике и прилегающих улицах - ДТЕК

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 Специалисты энергетической компании "ДТЕК Киевские электросети" помогают жителям Крещатика и потребителям прилегающих улиц в восстановлении электроснабжения после масштабной аварии и исчезновения света, сообщает пресс-служба компании ДТЕК.

"Сегодня в районе 18.50 диспетчеры "ДТЭК Киевские электросети" зафиксировали массовые отключения света в самом центре столицы - ул. Крещатик, Майдане Незалежности, Европейской площади и прилегающих улицах" – говорится в сообщении, на официальной странице "ДТЕК Киевские электросети" в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Как отметили в пресс-службе "ДТЕК Киевские электросети" в одном из подземных коллекторов в районе Майдана Независимости зафиксировано задымление. Вероятной причиной аварийных отключений стало "повреждение высоковольтных подземных линий вследствие короткого замыкания".

"В данный момент оперативно-выездные бригады и диспетчеры ДТЭК Киевские электросети делают все возможное для возвращения света. Уже осуществлено переключение основных потребителей центральной улице города на резервные цепи питания" – подытожили в сообщении.

Теги: #киев #электроэнергия #крещатик #украина #отключение
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