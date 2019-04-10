Порошенко уволил Степанова с должности главы Одесской обладминистрации, врио главы ОГА назначен первый зам Паращенко

Президент Украины Петр Порошенко уволил Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации и назначил временно исполняющим обязанности главы ОГА первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

"Уволить Степанова Максима Владимировича с должности главы Одесской областной государственной администрации", - говорится в указе главы государства №119/2019 от 10 апреля, обнародованном на сайте президента.

Согласно указу №120/2019, П.Порошенко временно возложил исполнение обязанностей главы Одесской ОГА на Сергея Паращенко.

Кроме того, указом №118/2019 глава государства отменил свои указы от 6 апреля об отстранении М.Степанова с занимаемой должности и о временном исполнении обязанностей главы ОГА С.Паращенко.

Как сообщалось, на сайте президента были обнародованы датированные 6 апреля указы №107/2019 и №108/2019, согласно которым П.Порошенко отстранил М.Степанова от должности главы Одесской ОГА и временно возложил исполнение обязанностей главы обладминистрации на первого заместителя руководителя облгосадминистрации С.Паращенко.

Тогда М.Степанов на брифинге заявил, что отказывается покидать свой пост, поскольку считает соответствующий указ незаконным. Отвечая на вопрос журналистов, о чем они говорили с П.Порошенко во время визита президента в Одессу 5 апреля, М.Степанов ответил, что глава государства предложил ему написать заявление об увольнении по собственному желанию, от чего он отказался.

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко заявил, что правительство не принимало решений относительно отстранения М.Степанова от должности главы Одесской обладминистрации.

С.Паращенко заявил о готовности исполнять возложенные на него главой государства обязательства.

Премьер-министр Владимир Гройсман 9 апреля сообщил, что в Кабмин поступило представление от президента П.Порошенко на увольнение М.Степанова от должности главы Одесской ОГА.

10 апреля Кабмин одобрил проект указа президента об увольнении М.Степанова с должности главы Одесской ОГА.

В этот день М.Степанов заявил, что не намерен обжаловать решение об увольнении, назвав его "сугубо политическим".