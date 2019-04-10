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20:06 10.04.2019

Оппозиция в Израиле признала поражение на выборах

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Оппозиция в Израиле признала поражение на выборах

Лидеры оппозиционной политической партии "Кахоль-лаван" Бени Ганц и Яир Лапид в среду признали поражение на парламентских выборах в Израиле, сообщает The Times of Israel.

Оппозиционеры пообещали продолжить борьбу за власть в Израиле.

В своем заявлении они отметили, что "партия принимает волю народа и реальность". Однако они указали на то, что для недавно созданной партии "Кахоль-лаван" получила рекордную поддержку избирателей - более миллиона голосов.

Б.Ганц и Я.Лапид также указали на то, что они "создали настоящую альтернативу действующему правительству".

Выборы в Израиле состоялись 9 апреля. После подсчета почти 98% голосов блок правых партий получает 65 мест в Кнессете из 120. При этом основные конкурирующие партии - правящая правая партия премьера Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и оппозиционный левый альянс "Кахоль-лаван" - получают равное количество депутатских мест: по 35 мест для каждой из партий.

Президент Израиля Реувен Ривлин ранее заявил, что на следующей неделе начнет консультации с фракциями по вопросу формирования коалиции.

"Кахоль-лаван" была специально создана в феврале этого года для участия в выборах в Кнессет на основе трех партий - "Хосен Ле-Исраэль", "Еш Атид" и "Телем".

Теги: #выборы #израиль
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