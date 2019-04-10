Генпрокурор США надеется опубликовать доклад Мюллера на следующей неделе

Генпрокурор США Уильям Барр в среду заявил, что он сможет опубликовать отредактированную версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера на следующей неделе, передает Associated Press.

"Доклад, я надеюсь, можно будет опубликовать на следующей неделе", - заявил У.Барр, выступая на слушаниях в сенате США.

Таким образом, доклад может быть опубликован в период с 15 по 21 апреля. Ранее генпрокурор пояснял, что речь будет идти об отредактированной его ведомством версии доклада.

Днем ранее на слушаниях в палате представителей США У.Барр заявил, что он рассчитывает опубликовать доклад не позднее, чем через неделю, то есть в следующий вторник, 16 апреля. Он отмечал, что процесс редактирования доклада идет хорошо.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что У.Барр собрал команду Минюста для изучения обстоятельств того, как было инициировано расследование 2016 года о возможных связях предвыборного штаба Д.Трампа с Россией.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Д.Трампа. При этом Р.Мюллер подтвердил, что РФ действительно пыталась повлиять на выборы 2016 года в США. В Москве неоднократно отвергали эти утверждения.