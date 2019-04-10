События

19:46 10.04.2019

Генпрокурор США надеется опубликовать доклад Мюллера на следующей неделе

1 мин читать
Генпрокурор США надеется опубликовать доклад Мюллера на следующей неделе

Генпрокурор США Уильям Барр в среду заявил, что он сможет опубликовать отредактированную версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера на следующей неделе, передает Associated Press.

"Доклад, я надеюсь, можно будет опубликовать на следующей неделе", - заявил У.Барр, выступая на слушаниях в сенате США.

Таким образом, доклад может быть опубликован в период с 15 по 21 апреля. Ранее генпрокурор пояснял, что речь будет идти об отредактированной его ведомством версии доклада.

Днем ранее на слушаниях в палате представителей США У.Барр заявил, что он рассчитывает опубликовать доклад не позднее, чем через неделю, то есть в следующий вторник, 16 апреля. Он отмечал, что процесс редактирования доклада идет хорошо.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что У.Барр собрал команду Минюста для изучения обстоятельств того, как было инициировано расследование 2016 года о возможных связях предвыборного штаба Д.Трампа с Россией.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Д.Трампа. При этом Р.Мюллер подтвердил, что РФ действительно пыталась повлиять на выборы 2016 года в США. В Москве неоднократно отвергали эти утверждения.

Теги: #сша #доклад #сроки #мюллер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:18 10.04.2019
Делегация НБУ в среду отбывает на собрание МВФ в Вашингтон

Делегация НБУ в среду отбывает на собрание МВФ в Вашингтон

09:19 10.04.2019
Помпео подтвердил, что Египет в случае покупки российских вооружений подпадет под санкции США

Помпео подтвердил, что Египет в случае покупки российских вооружений подпадет под санкции США

08:03 10.04.2019
Дерипаска и его семья являются миноритарными владельцами холдинга En+

Дерипаска и его семья являются миноритарными владельцами холдинга En+

17:38 09.04.2019
США взяли на себя обязательства в вопросах обороны Украины, но решение о форме правления и власти в стране примут украинцы

США взяли на себя обязательства в вопросах обороны Украины, но решение о форме правления и власти в стране примут украинцы

17:28 09.04.2019
Делегация Минфина Украины отбыла на собрание МВФ в Вашингтон

Делегация Минфина Украины отбыла на собрание МВФ в Вашингтон

15:09 09.04.2019
Трамп пообещал пошлины на товары ЕС из-за субсидий компании Airbus

Трамп пообещал пошлины на товары ЕС из-за субсидий компании Airbus

10:18 09.04.2019
В Украину в ближайшие дни прибудет более 150 элитных американских военных для тренировки военнослужащих ВСУ

В Украину в ближайшие дни прибудет более 150 элитных американских военных для тренировки военнослужащих ВСУ

08:12 09.04.2019
Госдеп запретил въезд в США 16 гражданам Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Хашкаджи

Госдеп запретил въезд в США 16 гражданам Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Хашкаджи

07:37 09.04.2019
США предупредили ЕС, что введут пошлины на европейские товары в качестве ответной меры на субсидии компании Airbus

США предупредили ЕС, что введут пошлины на европейские товары в качестве ответной меры на субсидии компании Airbus

00:38 09.04.2019
Трамп решил назначить Джеймса Мюррея на пост главы секретной службы США

Трамп решил назначить Джеймса Мюррея на пост главы секретной службы США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Автомайдане" заявляют, что не приезжали к офису Зеленского с требованием сдать анализы

Двое украинских военных ранены на Донбассе

Степанов не намерен обжаловать свое увольнение с поста главы Одесской ОГА

Порошенко сдал анализы в VADA

Из КГГА эвакуировали сотрудников после сообщения о минировании

ПОСЛЕДНЕЕ

Задержана группа, совершавшая разбойные нападения на инкассаторов в течение 7 лет - начальник харьковского главка полиции

Строительство гостиницы Hilton согласовали на месте музея во львовском парке им. Богдана Хмельницкого – Садовой

У Зеленского запустили волонтерский контакт-центр

Омбудсмен Денисова просит российскую сторону о содействии в оказании медпомощи задержанному крымскому татарину Абдуллаеву

Мэй заявила о желании осуществить Brexit как можно скорее

В "Автомайдане" заявляют, что не приезжали к офису Зеленского с требованием сдать анализы

Двое украинских военных ранены на Донбассе

Степанов не намерен обжаловать свое увольнение с поста главы Одесской ОГА

Каннский кинофестиваль откроется фильмом Джима Джармуша

Порошенко: Я 19 раз инициировал прекращение огня, но наши военнослужащие имеют право открывать огонь в ответ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА