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19:31 10.04.2019

Задержана группа, совершавшая разбойные нападения на инкассаторов в течение 7 лет - начальник харьковского главка полиции

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Задержана группа, совершавшая разбойные нападения на инкассаторов в течение 7 лет - начальник харьковского главка полиции

Сотрудники департамента стратегических расследований, специалисты харьковского управления стратегических расследований, следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона объединенных сил задержали 10 человек, подозреваемых в серии вооруженных нападений на инкассаторов в течение семи лет.

"Девять задержанных - жители Киева, один - харьковчанин. Среди них есть те, кто уже был осужден за другие преступления", - написал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех на своей странице в Facebook в среду вечером.

По его словам, ни один из задержанных нигде не работал.

"Начиная с 2013 года они занимались разбоями. Один год - одно нападение на инкассаторов. Преступный "улов" немалый. По меньшей мере 15 млн грн. Деньги тратили на дорогие машины и зарубежный отдых", - написал О.Бех.

По его словам, в ходе обысков в гаражах у задержанных в Киеве правоохранители изъяли арсенал оружия и боеприпасов (гранатометы, автоматы, пистолеты, взрывчатка, патроны, гранаты).

В ближайшее время задержанным будет сообщено о подозрении и изберут меры пресечения.

Теги: #инкассаторы #харьков
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