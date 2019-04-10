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19:19 10.04.2019

У Зеленского запустили волонтерский контакт-центр

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У Зеленского запустили волонтерский контакт-центр

Волонтерский контакт-центр команды кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского насчитывает более 4 тыс. волонтеров.

"Мы запустили самый большой в Украине волонтерский контакт-центр! К нам уже присоединились 4088 волонтеров! За все время они получили 8575 вопросов!" – говорится в сообщении на странице "Команда Зеленского" в Фейсбуке в среду.

Контакт-центр обрабатывает вопросы, связанные с выборами: от времени голосования до адреса официального Зе!офиса, от инструкции, как изменить место регистрации, до развития предвыборной программы.

В "Команде Зеленского" отметили, что волонтерами контакт-центра стали те, кто заранее зарегистрировался на официальном сайте и выбрал формат Live-поддержки.

Теги: #зеленский #волонтеры
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