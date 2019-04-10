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19:12 10.04.2019

Омбудсмен Денисова просит российскую сторону о содействии в оказании медпомощи задержанному крымскому татарину Абдуллаеву

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Омбудсмен Денисова просит российскую сторону о содействии в оказании медпомощи задержанному крымскому татарину Абдуллаеву

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой о содействии в оказании необходимой медицинской помощи задержанному в конце марта крымскому татарину Теймуру Абдуллаеву.

Л.Денисова на своей странице в Фейсбуке, ссылаясь на адвоката, написала, что у Т.Абдуллаева ухудшилось состояние здоровья.

"По информации его адвоката, у удерживаемого в СИЗО Ростова-на-Дону крымского татарина воспаление лицевого нерва и проблемы с ухом - он практически не слышит. Теймура до сих пор не обследовали, а только предложили уколы антибиотиков. Состояние его будет только ухудшаться, если не будет медицинского вмешательства", - сообщила омбудсмен.

Ввиду сложившейся ситуации Л.Денисова обратилась к Т.Москальковой и М.Федотову "с просьбой оказать содействие в предоставлении надлежащей медицинской помощи Теймуру Абдуллаеву".

Кроме того, украинский уполномоченный выразила возмущение тем, что в среду "суд" в Симферополе оставил под стражей Эдема Бекирова, которого безосновательно задержали российские силовики при въезде в аннексированный Крым в декабре 2018 года. Она напомнила, что Э.Бекиров – инвалид первой группы, у него ряд заболеваний, которые не совместимы с нахождением в СИЗО.

"Тяжелое состояние Эдема Бекирова фактически подтверждается и российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая в ответ на мое письмо сообщила, что в этом месяце Эдема Бекирова направят для проведения медицинского обследования в Главное бюро медико-социальной экспертизы Крыма с целью "установления группы инвалидности". Я осуждаю это судилище над гражданином Украины. Дальнейшее содержание его в условиях СИЗО может привести к фатальным последствиям", - прокомментировала Л.Денисова.

Теги: #татары #рф #омбудсмен
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