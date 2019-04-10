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19:04 10.04.2019

Мэй заявила о желании осуществить Brexit как можно скорее

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Мэй заявила о желании осуществить Brexit как можно скорее

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду заявила о намерении приложить все усилия к тому, чтобы Британия упорядоченным образом - с соглашением - и как можно быстрее вышла из ЕС.

"Цель этого саммита - согласовать отсрочку, которая даст нам больше времени, чтобы одобрить сделку, способную обеспечить нам мягкий и упорядоченный выход из ЕС", - сказала она журналистам после прибытия в Брюссель на саммит, где запросит у ЕС отсрочку Brexit до 30 июня.

"Я работаю над тем, чтобы гарантировать выход Британии из ЕС как можно скорее", - подчеркнула Т.Мэй.

Британский премьер выразила надежду на то, чтобы любая согласованная с ЕС отсрочка выхода Британии из ЕС позволит осуществить Brexit, если сделка пройдет голосование в парламенте, в срок.

Она вновь высказала сожаление в связи с тем, что британский парламент до сих пор не одобрил сделку, согласованную Лондоном и Брюсселем в прошлом году.

"Я знаю, что многие люди разочарованы тем фактом, что этот саммит вообще проходит. Я глубоко сожалею, что парламент не смог одобрить соглашение", - заявила она.

Т.Мэй отметила, что она и ее правительство продолжают работу над согласованием сделки.

"Мы продолжаем общаться с оппозицией, это были конструктивные переговоры, и они продолжатся завтра", - добавила она.

Теги: #ес #цель #саммит #британия
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