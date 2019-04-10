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18:45 10.04.2019

В "Автомайдане" заявляют, что не приезжали к офису Зеленского с требованием сдать анализы

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В "Автомайдане" заявляют, что не приезжали к офису Зеленского с требованием сдать анализы

 В общественной организации "Автомайдан" заявляют, что не прибывали к офису кандидата на пост президента Украины, шоумена Владимира Зеленского в центре Киева в среду.

"Некоторыми средствами массовой информации сегодня была распространена недостоверная информация о якобы участии Автомайдана в "акции протеста" возле офиса В.Зеленского с требованием к нему "сдать анализы". Официально заявляем, что Автомайдан к этой фейковой акции не имеет никакого отношения", - говорится в сообщении на странице организации в соцсети Facebook в среду.

В то же время, в организации дали понять, что под их именем действуют другие активисты, не имеющие к ним отношения. "Хотим напомнить, что особенно в избирательный период имя Автомайдан пытаются использовать разные дельцы в своих корыстных целях. Кто уже был нами замечен в подобном, находится в нашем "черном списке"… Будьте внимательными и не ведитесь на фейки, особенно во время выборов", - говорится в сообщении.

Теги: #зеленский #автомайдан #анализы
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