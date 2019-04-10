События

18:19 10.04.2019

Двое украинских военных ранены на Донбассе

2 мин читать
Двое украинских военных ранены на Донбассе

 Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранение в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в среду с полуночи по состоянию на 18:00.

"Во время обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военных из состава Объединенных сил", - говорится в сводке, опубликованной на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

От начала текущих суток боевики шесть раз обстрелял позиции украинских войск, из них три раза - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Также вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области боевики обстреляли украинские опорные пункты пять раз: из 82-мм минометов, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе пос.Опытное, из 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов - в районе пос.Пески Ясиноватского района.

Из БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции у с.Павлополь, из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у с.Широкино Волновахского района.

Из стрелкового оружия были обстреляны опорные пункты в районе города г.Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты обстреляли позиции Объединенных сил возле с.Новозвановка Попаснянского района Луганской области.

Теги: #всу #оос #обстрелы #нвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:48 10.04.2019
Порошенко: Я 19 раз инициировал прекращение огня, но наши военнослужащие имеют право открывать огонь в ответ

Порошенко: Я 19 раз инициировал прекращение огня, но наши военнослужащие имеют право открывать огонь в ответ

07:19 10.04.2019
За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без пострадавших

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без пострадавших

18:30 09.04.2019
Боевики 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе с полуночи

Боевики 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе с полуночи

17:07 09.04.2019
Правоохранители задержали командира взвода ВСУ, получившего взятку от подчиненного за непривлечение к ответственности

Правоохранители задержали командира взвода ВСУ, получившего взятку от подчиненного за непривлечение к ответственности

16:47 09.04.2019
В Виннице задержан один из организаторов схемы легализации боевиков

В Виннице задержан один из организаторов схемы легализации боевиков

16:22 09.04.2019
Муженко: Я всегда буду призывать политиков и общество уважать достоинство каждого военного - от солдата до генерала

Муженко: Я всегда буду призывать политиков и общество уважать достоинство каждого военного - от солдата до генерала

15:11 09.04.2019
ЕК хочет провести очередной раунд трехсторонних переговоров о транзите российского газа через Украину сразу после выборов президента Украины

ЕК хочет провести очередной раунд трехсторонних переговоров о транзите российского газа через Украину сразу после выборов президента Украины

14:01 09.04.2019
Почти 40% судей на неподконтрольных территориях Донбасса осуществляли правосудие еще до оккупации

Почти 40% судей на неподконтрольных территориях Донбасса осуществляли правосудие еще до оккупации

11:34 09.04.2019
Пиротехник ГСЧС погиб во время разминирования территории у насосной станции в Донецкой области, еще два человека ранены

Пиротехник ГСЧС погиб во время разминирования территории у насосной станции в Донецкой области, еще два человека ранены

10:18 09.04.2019
В Украину в ближайшие дни прибудет более 150 элитных американских военных для тренировки военнослужащих ВСУ

В Украину в ближайшие дни прибудет более 150 элитных американских военных для тренировки военнослужащих ВСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Автомайдане" заявляют, что не приезжали к офису Зеленского с требованием сдать анализы

Степанов не намерен обжаловать свое увольнение с поста главы Одесской ОГА

Порошенко сдал анализы в VADA

Из КГГА эвакуировали сотрудников после сообщения о минировании

Киев подал протест в Международную морскую организацию из-за агрессии РФ в Керченском проливе

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокурор США надеется опубликовать доклад Мюллера на следующей неделе

Задержана группа, совершавшая разбойные нападения на инкассаторов в течение 7 лет - начальник харьковского главка полиции

Строительство гостиницы Hilton согласовали на месте музея во львовском парке им. Богдана Хмельницкого – Садовой

У Зеленского запустили волонтерский контакт-центр

Омбудсмен Денисова просит российскую сторону о содействии в оказании медпомощи задержанному крымскому татарину Абдуллаеву

Мэй заявила о желании осуществить Brexit как можно скорее

В "Автомайдане" заявляют, что не приезжали к офису Зеленского с требованием сдать анализы

Степанов не намерен обжаловать свое увольнение с поста главы Одесской ОГА

Каннский кинофестиваль откроется фильмом Джима Джармуша

Порошенко сдал анализы в VADA

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА