Двое украинских военных ранены на Донбассе

Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранение в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в среду с полуночи по состоянию на 18:00.

"Во время обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военных из состава Объединенных сил", - говорится в сводке, опубликованной на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

От начала текущих суток боевики шесть раз обстрелял позиции украинских войск, из них три раза - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Также вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области боевики обстреляли украинские опорные пункты пять раз: из 82-мм минометов, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе пос.Опытное, из 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов - в районе пос.Пески Ясиноватского района.

Из БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции у с.Павлополь, из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у с.Широкино Волновахского района.

Из стрелкового оружия были обстреляны опорные пункты в районе города г.Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты обстреляли позиции Объединенных сил возле с.Новозвановка Попаснянского района Луганской области.