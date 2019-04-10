Фильмом открытия 72-го Каннского кинофестиваля станет новая картина американского режиссера Джима Джармуша "Мертвые не умирают", лента также будет представлена в основном конкурсе киносмотра.

"72-й Каннский кинофестиваль откроется фильмом Джима Джармуша "Мертвые не умирают", который будет представлен в конкурсной программе", - говорится в сообщении пресс-службы фестиваля в среду.

Картина расскажет о городке, на который нападают зомби. На защиту города встает местный полицейский с молодым напарником. Главные роли в фильме сыграли Хлоя Севиньи, Адам Драйвер, Билл Мюррей, Селена Гомес, Тильда Суинтон, Стив Бушеми и другие.

Дж.Джармуш является представителем американского независимого кинематографа. Он известен по картинам "Кофе и сигареты", "Сломанные цветы", "Выживут только любовники" и другим.

Ранее сообщалось, что международное жюри Каннского фестиваля возглавил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

72-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.