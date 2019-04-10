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17:48 10.04.2019

Порошенко: Я 19 раз инициировал прекращение огня, но наши военнослужащие имеют право открывать огонь в ответ

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Порошенко: Я 19 раз инициировал прекращение огня, но наши военнослужащие имеют право открывать огонь в ответ

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что 19 раз инициировал прекращение огня на востоке страны, но украинская армия оставляет за собой право открывать ответный огонь.

"Я как президент, как Верховный главнокомандующий санкционировал уже 19 раз режим прекращения огня. И сегодня Вооруженные силы Украины находятся именно в таком режиме", - сказал П.Порошенко в среду, отвечая на вопрос, как он относится к заявлениям кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о первоочередной необходимости прекратить стрелять на Донбассе.

Он напомнил, что существуют директивы, как должны действовать военнослужащие ВСУ, когда на них нападают, в том числе, и с применением тяжелого вооружения, которое запрещено минскими договоренностями.

"Безусловно, наши военнослужащие имеют право открывать огонь в ответ. Оставлять наших воинов без оружия, связанными приказами… абсолютно некомпетентно, непрофессионально и безответственно", - отметил П.Порошенко, подчеркнув, что, несмотря на режим прекращения огня, на востоке Украины погибают украинские воины.

Теги: #всу #оос #огонь #порошенко #обстрелы
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