События

17:45 10.04.2019

Порошенко сдал анализы в VADA

1 мин читать
Порошенко сдал анализы в VADA

Президент Украины Петр Порошенко в среду сдал анализы в лаборатории Добровольной антидопинговой ассоциации (Voluntary Anti-Doping Association, VADA). Второй кандидат на пост главы государства на этот момент не прибыл для сдачи тестов.

"Я считаю, что это абсолютно прозрачная процедура и наоборот – непрохождение этого теста является унижением Украины. А там, где речь идет о защите интересов страны, никаких компромиссов быть не может", - сказал П.Порошенко журналистам на НСК "Олимпийский" после сдачи анализов VADA в среду.

Он также сказал, что кандидат на пост президенты Владимир Зеленский, которому принадлежит инициатива сдачи анализов, в настоящее время не прибыл.

По словам президента, анализы и тесты должны сдаваться в независимых лабораториях.

Он подчеркнул, что VADA – авторитетная лаборатория, имя которой "гарантирует непредвзятость и прозрачность исследований".

Кроме того, П.Порошенко сообщил, что не платил за эти анализы.

В свою очередь, представитель VADA рассказала, что президент Украины подписал протокол о том, что добровольно принимает в этом участие, пробы будут отправлены в лабораторию в США.

Отвечая на вопрос о том, ждет ли VADA второго кандидата в президенты В.Зеленского, представитель лаборатории сказал: "Представители VADA будут находиться здесь до шести вечера и ждать, появится ли второй кандидат".

Теги: #олимпийский #порошенко #анализы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:48 10.04.2019
Порошенко: Я 19 раз инициировал прекращение огня, но наши военнослужащие имеют право открывать огонь в ответ

Порошенко: Я 19 раз инициировал прекращение огня, но наши военнослужащие имеют право открывать огонь в ответ

17:29 10.04.2019
Порошенко сдал анализы VADA

Порошенко сдал анализы VADA

17:12 10.04.2019
"Автомайдановцы" прибыли к офису Зеленского требуя, чтобы он сдал анализы в независимой лаборатории

"Автомайдановцы" прибыли к офису Зеленского требуя, чтобы он сдал анализы в независимой лаборатории

16:53 10.04.2019
Зеленский не придет в среду сдавать анализы экспертам VADA на в НСК "Олимпийский"

Зеленский не придет в среду сдавать анализы экспертам VADA на в НСК "Олимпийский"

16:40 10.04.2019
Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский", чтобы сдать анализы VADA

Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский", чтобы сдать анализы VADA

16:24 10.04.2019
Зеленский не будет сдавать анализы представителям VADA - Разумков

Зеленский не будет сдавать анализы представителям VADA - Разумков

16:02 10.04.2019
Порошенко прибудет на дебаты с Зеленским 14 апреля на НСК "Олимпийский"

Порошенко прибудет на дебаты с Зеленским 14 апреля на НСК "Олимпийский"

15:56 10.04.2019
Порошенко приедет на дебаты с Зеленским 14 апреля в 14:00 на НСК "Олимпийский" - спикер штаба

Порошенко приедет на дебаты с Зеленским 14 апреля в 14:00 на НСК "Олимпийский" - спикер штаба

15:51 10.04.2019
У Порошенко знают о намерениях Зеленского встретиться с Макроном

У Порошенко знают о намерениях Зеленского встретиться с Макроном

15:51 10.04.2019
У Порошенко знают о намерениях Зеленского встретиться с Макроном

У Порошенко знают о намерениях Зеленского встретиться с Макроном

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое украинских военных ранены на Донбассе

Степанов не намерен обжаловать свое увольнение с поста главы Одесской ОГА

Из КГГА эвакуировали сотрудников после сообщения о минировании

Киев подал протест в Международную морскую организацию из-за агрессии РФ в Керченском проливе

Владимир Кличко призывает Зеленского и Порошенко сегодня прийти на "Олимпийский" и сдать анализы экспертам VADA

ПОСЛЕДНЕЕ

Двое украинских военных ранены на Донбассе

Степанов не намерен обжаловать свое увольнение с поста главы Одесской ОГА

Каннский кинофестиваль откроется фильмом Джима Джармуша

Из КГГА эвакуировали сотрудников после сообщения о минировании

Киев подал протест в Международную морскую организацию из-за агрессии РФ в Керченском проливе

Координатор ОБСЕ Фриш во время поездки в ОРДЛО стал участником пропагандистских съемок, а не решал гуманитарные вопросы украинских заложников – И.Геращенко

СБУ объявила в розыск журналиста Скачко, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность Украины

Владимир Кличко призывает Зеленского и Порошенко сегодня прийти на "Олимпийский" и сдать анализы экспертам VADA

В Днепре у КрАЗа на ходу отказали тормоза: повреждены 11 автомобилей, включая 2 автобуса с пассажирами

В Киеве в 2019 году начнут реставрацию сооружений фуникулера

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА