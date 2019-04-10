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17:12 10.04.2019

"Автомайдановцы" прибыли к офису Зеленского требуя, чтобы он сдал анализы в независимой лаборатории

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К офису кандидата на пост президента Украины, шоумена Владимира Зеленского в центре Киева в среду прибыли представители общественной организации "Автомайдан", требуя, чтобы он сдал анализы в независимой лаборатории.

О своих намерениях прибыть к офису В.Зеленского, а также к администрации действующего президента Украины Петра Порошенко сообщается на странице ОО "Автомайдан" в Фейсбуке.

В свою очередь, "Команда Зеленского" на странице в Фейсбуке выложила видео с места возле офиса В.Зеленского. Представитель его команды прокомментировал, что "видит автомобили уважаемой организации", отметив, что они приехали пригласить В.Зеленского сдавать анализы на НСК "Олимпийский". У офиса также находится автомобиль патрульной полиции.

Теги: #зеленский #автомайдан #анализы
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