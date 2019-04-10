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16:57 10.04.2019

Из КГГА эвакуировали сотрудников после сообщения о минировании

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Из КГГА эвакуировали сотрудников после сообщения о минировании

 Неизвестные сообщили о минировании административного здания на ул.Крещатик в центре Киева, полицейские проводят эвакуацию граждан из учреждения, сообщает отдел коммуникации полиции Киева в среду.

"Около 15:00 к киевским правоохранителям поступило сообщение, что заминировано здание, расположенное на улице Крещатик… В настоящее время на месте события работает следственно-оперативная группа, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики. Полицейские проводят эвакуацию граждан из учреждения… По окончанию обследования будет дана правовая квалификация события", - говорится в сообщении.

При этом в полиции не сообщают, что это за здание и учреждение.

В то же время издание "Информатор" сообщает, что речь идет о здании Киевской городской государственной администрации. "От неизвестных поступило анонимное сообщение о том, что здание КГГА собираются взорвать через 12 часов", - говорится в сообщении.

"Неизвестные не только сообщили о взрывчатке, но и выдвинули ряд требований. В анонимном сообщении говорится о том, что неизвестные требуют взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а также Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства ГК "Укроборонпром" и директоров всех государственных предприятий. Также неизвестные требуют назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества и обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом", - пишет издание.

Анонимные отправители также потребовали, чтобы генпрокурор еженедельно отчитывался о состоянии расследования уголовных производств.

По данным "Информатора", вход в здание перекрыли по состоянию на 16:25, в здание никого не впускали, начали эвакуацию сотрудников КГГА.

Руководитель пресс-службы Киевской городской государственной администрации Екатерина Баранова сообщила изданию "Украинская правда": "Поступило сообщение, что здание КГГА заминировали. Всех эвакуировали". По ее словам, если прибывшие на место кинологи справятся до конца рабочего дня, то все сотрудники вернутся обратно на свои рабочие места.

Теги: #киев #кгга #минирование
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