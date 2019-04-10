Из КГГА эвакуировали сотрудников после сообщения о минировании

Неизвестные сообщили о минировании административного здания на ул.Крещатик в центре Киева, полицейские проводят эвакуацию граждан из учреждения, сообщает отдел коммуникации полиции Киева в среду.

"Около 15:00 к киевским правоохранителям поступило сообщение, что заминировано здание, расположенное на улице Крещатик… В настоящее время на месте события работает следственно-оперативная группа, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики. Полицейские проводят эвакуацию граждан из учреждения… По окончанию обследования будет дана правовая квалификация события", - говорится в сообщении.

При этом в полиции не сообщают, что это за здание и учреждение.

В то же время издание "Информатор" сообщает, что речь идет о здании Киевской городской государственной администрации. "От неизвестных поступило анонимное сообщение о том, что здание КГГА собираются взорвать через 12 часов", - говорится в сообщении.

"Неизвестные не только сообщили о взрывчатке, но и выдвинули ряд требований. В анонимном сообщении говорится о том, что неизвестные требуют взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а также Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства ГК "Укроборонпром" и директоров всех государственных предприятий. Также неизвестные требуют назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества и обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом", - пишет издание.

Анонимные отправители также потребовали, чтобы генпрокурор еженедельно отчитывался о состоянии расследования уголовных производств.

По данным "Информатора", вход в здание перекрыли по состоянию на 16:25, в здание никого не впускали, начали эвакуацию сотрудников КГГА.

Руководитель пресс-службы Киевской городской государственной администрации Екатерина Баранова сообщила изданию "Украинская правда": "Поступило сообщение, что здание КГГА заминировали. Всех эвакуировали". По ее словам, если прибывшие на место кинологи справятся до конца рабочего дня, то все сотрудники вернутся обратно на свои рабочие места.