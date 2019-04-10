Киев подал протест в Международную морскую организацию из-за агрессии РФ в Керченском проливе

Украина заявила протест в связи с агрессией России в Керченском проливе в комитете по безопасности на море Международной морской организации (IМО), сообщает посольство Украины в Великобритании.

"10 апреля Украина в Международной морской организации (IМО) выразила протест в связи с противоправным строительством и открытием Российской Федерацией моста через Керченский пролив, а также дискриминационными проверками судов, которые направляются в украинские порты в Азовском море", - сказано в сообщении украинского посольства в среду. Дипломаты также призвали освободить украинских военнопленных.

Украинское посольство проинформировало, что международные партнёры осудили многочисленные факты дискриминационных проверок судов.

Международная морская организация (IМО) - международный орган, призванный заниматься морскими вопросами, в его составе 170 государств-членов и три ассоциированных члена.