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11:38 10.04.2019

СБУ объявила в розыск журналиста Скачко, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность Украины

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СБУ объявила в розыск журналиста Скачко, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность Украины

Служба безопасности Украины объявила в розыск автора интернет-ресурса "Антифашист", киевского журналиста Владимира Скачко, который подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Согласно информации, размещенной в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти" на сайте Министерства внутренних дел Украины, В.Скачко объявлен в розыск 11 марта 2019 года. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Есть разрешение суда на его задержание с целью повода.

Теги: #розыск #сбу #журналист
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