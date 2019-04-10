Владимир Кличко призывает Зеленского и Порошенко сегодня прийти на "Олимпийский" и сдать анализы экспертам VADA

Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского во второй половине дня среды, 10 апреля, прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев.

"Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК "Олимпийский" между 15 и 18 часами (15.00-18.00 – ИФ) и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории", - заявил он на совместной пресс-конференции с представителями VADA в среду в Киеве.

Вл.Кличко назвал смешным то, как П.Порошенко и В.Зеленский проходили тестирование ранее.

"Каждый из кандидатов выбрал свою лабораторию и спустя пару часов объявили, что чистые… Это рассмешило не на шутку. Стало даже как-то грустно. Сделать профессионально компетентное тестирование за пару часов нереально. Это привлекло мое внимание", - сказал спортсмен.

Он пояснил, что VADA (Voluntary Anti-Doping Association), специалисты которой прибыли в Киев по его приглашению, и WADA (World Anti-Doping Agency) используют одну и ту же лабораторию для проведения исследования. Между тем В.Кличко отметил, что в случаях, в которых WADA не может проводить тестирования, это может сделать VADA

Кроме того, Вл.Кличко сообщил, что берет на себя все расходы, связанные в визитом представителей VADA в Киев и проведением тестов.

Представители VADA на пресс-конференции в Киеве продемонстрировали контейнеры для сбора и транспортировки мочи, которую предлагают кандидатам предлагают сдать для исследования.

Результаты экспресс-теста, по их словам, будут готовы через 2-3 дня.

Тестирование проведут на базе спортивно-медицинской лаборатории в Солт-Лейк-Сити (США).