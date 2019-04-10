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08:33 10.04.2019

В Киеве в 2019 году начнут реставрацию сооружений фуникулера

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В Киеве в 2019 году начнут реставрацию сооружений фуникулера

В Киеве в 2019 году проведут реконструкцию здания фуникулера на улице Петра Сагайдачного, 3, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Сооружение киевского фуникулера (Михайловского механического подъема) на ул.Петра Сагайдачного, 3 отреставрируют с приспособлением к условиям современного использования. Распоряжением КГГА №464 утвержден соответствующий рабочий проект", - заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Реставрацию планируют осуществить без изменений ее историко-правового статуса.

Отмечается, что при разработке проекта реставрации учтены отчеты экспертов "Проэкспо".

В пресс-службе подчеркнули, что финансирование расходов будет осуществляться в соответствии с показателями Программы экономического и социального развития г. Киева на 2018-2020 годы за счет бюджетных средств. В 2019 году на эти цели выделят 1 млн 291 тыс. грн. Новые кабины фуникулера и оборудования к ним приобретят за счет кредитных средств, международный тендер будет объявлен в ближайшее время.

Теги: #киев #фуникулер #украина #реставрация
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