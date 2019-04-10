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08:03 10.04.2019

Дерипаска и его семья являются миноритарными владельцами холдинга En+

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Дерипаска и его семья являются миноритарными владельцами холдинга En+

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил Конгрессу, что российский предприниматель Олег Дерипаска и члены его семьи не контролируют компании "Русал", En+ и "Евросибэнерго".

"Он (О.Дерипаска - ИФ) и связанные с ним физические и юридические лица владеют 45% акций и имеют 35% голосов", - сказал С.Мнучин во вторник на слушаниях Комитета по финансовым услугам Палаты представителей.

Он уточнил, что некоторые акции компании были переданы детям предпринимателя при разводе. Министр финансов подчеркнул, что О.Дерипаска был "юридически обязан" сделать это.

При этом С.Мнучин заверил законодателей, что предприниматель и члены его семьи не владеют контрольным пакетом акций.

"У них нет большинства", - отметил он.

О.Дерипаска и подконтрольные ему компании, в том числе En+, "РусАл", "Евросибэнерго" и "ГАЗ" попали в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List) в апреле 2018 года. Условием вывода En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из-под санкций, а значит возобновления обычных бизнес-процессов в этих компаниях, стало сокращение влияния О.Дерипаски в головной структуре En+.

Вслед за объявлением о снятии санкций Минфин США подвергся критике конгрессменов-демократов, которые пытались заблокировать решение. Соответствующая резолюция не нашла поддержки в Сенате, где у республиканцев большинство, хотя и была принята Палатой представителей, где большинство у демократов. Уже после вступления решения Минфина о снятии санкций в силу 28 января представители обеих палат продолжили высказываться против этого шага, который, по их мнению, может быть уступкой Кремлю.

Теги: #сша #дерипаска #мнучин
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