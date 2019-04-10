События

06:41 10.04.2019

В Харькове во время кровельных работ 19-летний парень сорвался с 18-го этажа

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В Харькове во время кровельных работ 19-летний парень сорвался с 18-го этажа

Полиция устанавливает обстоятельства гибели 19-летнего рабочего в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, в 9:35 во вторник в Шевченковский ОП города поступило сообщение о том, что на строительстве на проспекте Победы обнаружено тело мужчины.

"Работники полиции предварительно установили, что во время кровельных работ 19-летний парень сорвался с 18-го этажа. От полученных повреждений он погиб", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Теги: #гибель #рабочий #украина #харьков
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