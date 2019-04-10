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02:36 10.04.2019

Чехия выразила поддержку Украине и заявила о необходимости усилить объединение международного сообщества

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Чехия выразила поддержку Украине и заявила о необходимости усилить объединение международного сообщества

Чехия выразила солидарность и поддержку Украине и заявила о необходимости усилить сплочение безопасности и обороны взаимодействия международного сообщества, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

"9 апреля 2019 года состоялась встреча министра иностранных дел Павла Климкина, заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с делегацией депутатов Комитета по иностранным делам Палаты депутатов Парламента Чешской Республики во главе с председателем комитета Лубомиром Заоралеком", - говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в формате Восточного партнерства, обсудили избирательную гонку в Европейский Парламент и важность распределения политических сил в его новом составе для общего направления европейской политики.

Кроме того украинская сторона ознакомила участников мероприятия с ситуацией вокруг избирательного процесса в Украине, общественными настроениями, опасности российского вмешательства и необходимости увеличения дальнейших совместных усилий по борьбе с гибридными угрозами со стороны России.

Также чешскую делегацию проинформировали о состоянии внутренней политики Украины по итогам первого этапа децентрализации власти.

Помимо этого по просьбе чешской стороны была дана оценка сотрудничеству Украины со странами ЕС, США и Китаем в сфере внешней политики.

Также делегация чешского парламента планирует посетить Херсон и Одессу.

Теги: #поддержка #сплочение #чехия #украина #сообщество
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