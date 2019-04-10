В Хмельницкой области сгорело здание, в котором были газовые баллоны

В Хмельницкой области сгорело здание, в котором были газовые баллоны, вследствие чего существовала угроза взрыва.

Как сообщила во вторник Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области, пожар начался утром в селе Дубовка Хмельницкой области. Отмечается, что по прибытию на место пожарных огонь охватил 10 кв.м.

Во время разведки пожарные обнаружили в помещении здания два газовых баллона, которые в любой момент могли взорваться. Спасатели вынесли баллоны из горящего здания в безопасное место.

"Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что спасатели ликвидировали пожар в 09:26.