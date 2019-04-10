Лидеры ЕС встретятся в среду в Брюсселе, чтобы решить судьбу Brexit

Лидеры 27 стран ЕС в среду обсудят с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Брюсселе ситуацию с Brexit.

Основное внимание будет уделено перспективе переноса Brexit на более поздний срок.

В настоящее время ближайшая возможная дата Brexit - 12 апреля. В ходе саммита Т.Мэй должна будет объяснить европейским политикам, зачем ей нужно продление сроков Brexit.

Окончательное решение по срокам Brexit будут принимать лидеры 27 стран ЕС. Любой из вариантов они должны будут поддержать единогласно. События могут развиваться по нескольким сценариям.

Так, лидеры ЕС могут отказать Т.Мэй в продлении сроков Brexit, что приведет к выходу Великобритании из ЕС 12 апреля без соглашения. Эксперты считают такой вариант Brexit крайне травматичным для Великобритании.

Лидеры ЕС также могут не согласиться на предложенные Т.Мэй сроки продления Brexit и предложить свои. 5 апреля Т.Мэй направила письмо председателю Европейского совета Дональду Туску с просьбой о переносе Brexit на 30 июня 2019 года.

Д.Туск 9 апреля разослал письмо-приглашение главам государств и правительств на внеочередной саммит ЕС, в котором, сообщая о предстоящем рассмотрении просьбы Т.Мэй, написал, что опыт Европейского совета, а также глубокие разногласия в Палате общин "дают нам мало оснований полагать, что процесс ратификации может быть завершен к концу июня".

"Вот почему я считаю, что мы должны также обсудить альтернативное, более продолжительное расширение. Одним из возможных вариантов может быть гибкое продление, которое будет продолжаться лишь столько времени, сколько необходимо, и не более одного года, поскольку после этой даты нам нужно будет единогласно принять решение по некоторым ключевым европейским проектам", - предложил Д.Туск.

Продление до 30 июня, считает он, увеличило бы риск повторения серии новых краткосрочных продлений и чрезвычайных саммитов.

Предлагаемый им "гибкий" срок, полагает Д.Туск, позволит Великобритании свободно уйти, когда она будет готова. А Евросоюзу из 27 государств избежать повторных саммитов по Brexit.

Если Т.Мэй отвергнет альтернативное предложение ЕС, то Великобритания также покинет союз без соглашения с Брюсселем 12 апреля.

Если Брюссель и Лондон согласуют на саммите продление Brexit, то дальнейшее развитие событий будет зависеть от Великобритании. В настоящее время британское правительство пытается согласовать с оппозиционной Лейбористской партией вопрос утверждения соглашения по Brexit. Если им это удастся, то соглашение пойдет на голосование в британский парламент.

Если переговоры консерваторов и лейбористов сорвутся, британский парламент выберет, чего он хочет от Brexit: нового референдума, выхода из ЕС без соглашения, отмены Brexit или всеобщих выборов. Вариант отменить Brexit остается у Т.Мэй даже в том случае, если она не сможет ни о чем договориться с Брюсселем.

При этом в своем письме европейским лидерам Д.Туск заверил их, что принцип, который исключает повторные переговоры по соглашению и начало переговоров о будущих отношениях до заключения соглашения, будет сохранен в любом случае.

Если сроки Brexit будут продлены, это станет уже вторым переносом Brexit. Первоначальная дата Brexit была назначена на 29 марта, но британский парламент не смог к этому сроку согласовать сделку с Брюсселем и получил отсрочку.

Саммит пройдет вечером, до него, как ожидается, Т.Мэй успеет ответить на вопросы британских депутатов в Палате общин. Встреча премьера с членами парламента традиционно проходит в полдень по лондонскому времени по средам. Кроме того, пресс-секретарь британского премьера сообщил во вторник, что Т.Мэй встретится с Д.Туском в Брюсселе перед началом саммита.

В ночь на среду получил одобрение королевы Елизаветы II законопроект лейбористки Иветт Купер, направленный на предотвращение "жесткого" Brexit. Закон, одобренный ранее обеими палатами британского парламента, требует от премьер-министра просить ЕС о продлении сроков Brexit.

Правительство в ответ на этот законопроект заявило, что в нем нет необходимости, так как Т.Мэй уже запрашивает у ЕС продление Brexit.

При принятии решения лидеры ЕС будут учитывать, что длительное продление сроков Brexit приведет к тому, что Великобритания будет вынуждена принимать участие в выборах в Европарламент, намеченных на 23 мая, что британский премьер признала в письме Д.Туску, хотя она и отметила, что участие Великобритании в выборах не входит в интересы ни Лондона, ни Брюсселя.

Во вторник Т.Мэй отправилась в Париж и Берлин, чтобы перед саммитом ЕС обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном перспективы Brexit. После встречи Т.Мэй с А.Меркель на Даунинг-стрит заявили, что лидеры считают важным упорядоченный выход Великобритании из ЕС. В заявлении британской канцелярии не было сказано, какого мнения придерживается А.Меркель по поводу сроков продления Brexit.

Ранее А.Меркель уже заявляла, что она выступает за упорядоченный выход Великобритании из ЕС, но подчеркивала, что он не должен оказывать негативное влияние на выборы в Европарламент.

Э.Макрон занимал достаточно жесткую позицию по срокам Brexit и заявлял, что для их продления Великобритании потребуются веские основания.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар также выступал за то, чтобы у Великобритании была возможность выйти из ЕС позднее, но указывал на необходимость наличия у Лондона плана дальнейших действий.

В минувший вторник Совет ЕС по общим вопросам рассмотрел в Люксембурге подготовку к внеочередному саммиту ЕС. Министр по европейским делам председательствующей в Совете ЕС Румынии Джордже Чамба после заседания совета заявил: "Британская сторона должна представить ясный план, имеющий заслуживающую доверия политическую поддержку, чтобы дать основание Европейскому совету принять решение в пользу продления".

В свою очередь координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье, участвовавший в заседании Совета ЕС, подчеркнул, что на созванном председателем Евросовета Д.Туском внеочердном саммите ЕС от Т.Мэй ожидают "дорожную карту", в "которой нуждается Европейский союз, чтобы принять правильное решение".