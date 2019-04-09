События

23:58 09.04.2019

Правоохранители задержали группу иностранцев в Киеве, совершивших разбойное нападение на предпринимателя

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Правоохранители задержали в Киеве группу иностранных граждан, которые совершили разбойное нападение на предпринимателя с требованием у него денег, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"Задержанными оказались иностранцы 1981 и 1985 рождения. Сейчас проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений и законность пребывания на территории Украины", - рассказал начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко.

По информации полиции, инцидент произошел на территории овощной базы на ул.Каховской. Отмечается, что двадцать мужчин требовали деньги у предпринимателя за возможность продавать овощи и фрукты. Мужчина отказался, после чего один из нападавших выстрелил ему в ногу.

На месте происшествия правоохранители обнаружили гильзу и ввели план "Перехват".

Впоследствии полицейские задержали двух нападавших, которые оказались организаторами преступной схемы.

Полицейские также проверяют информацию о причастности задержанных к похожим преступлениям и к "ворам в законе".

Следователи возбудили уголовное производство по ч.3 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Теги: #киев #украина #задержание #разбой
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