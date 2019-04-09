Правоохранители задержали группу иностранцев в Киеве, совершивших разбойное нападение на предпринимателя
Правоохранители задержали в Киеве группу иностранных граждан, которые совершили разбойное нападение на предпринимателя с требованием у него денег, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.
"Задержанными оказались иностранцы 1981 и 1985 рождения. Сейчас проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений и законность пребывания на территории Украины", - рассказал начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко.
По информации полиции, инцидент произошел на территории овощной базы на ул.Каховской. Отмечается, что двадцать мужчин требовали деньги у предпринимателя за возможность продавать овощи и фрукты. Мужчина отказался, после чего один из нападавших выстрелил ему в ногу.
На месте происшествия правоохранители обнаружили гильзу и ввели план "Перехват".
Впоследствии полицейские задержали двух нападавших, которые оказались организаторами преступной схемы.
Полицейские также проверяют информацию о причастности задержанных к похожим преступлениям и к "ворам в законе".
Следователи возбудили уголовное производство по ч.3 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.