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22:18 09.04.2019

Шествие в Киеве прошло без правонарушений, заверили в полиции

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Шествие в Киеве прошло без правонарушений, заверили в полиции

Шествие в центре Киева прошло без нарушений правопорядка, сообщил начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева, во вторник согласно с представленной в Киевскую городскую государственную администрацию заявки, в столице состоялось шествие.

"Участники собрались возле станции метро "Арсенальная", откуда отправились в Генеральную прокуратуру Украины, Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и Администрацию президента Украины. В целом в мероприятии приняли 1 тыс. человек, а за порядком следили 500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Шествие в центре Киева прошло без нарушений правопорядка", - отметил А.Крищенко.

Как сообщалось, во вторник в Киеве у здания Администрации президента на ул.Банковой состоялась акция общественной организации "Национальный Корпус" с требованиями активизировать расследование по уголовным производствам, которые связаны с хищением средств оборонного бюджета.

Теги: #киев #акция #украина #полиция
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