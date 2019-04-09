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20:30 09.04.2019

Апелляционный суд вернул все жалобы по делу о госизмене адвокатам Януковича для устранения недочетов

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Апелляционный суд вернул все жалобы по делу о госизмене адвокатам Януковича для устранения недочетов

Киевский апелляционный суд 2 апреля вернул адвокатам Виктора Януковича все жалобы, поданные ими по делу о государственной измене экс-президента Украины, для устранения недочетов.

Суд принял такое решение, поскольку счел, что апелляции адвокатов В.Януковича не соответствуют требованиям законодательства.

Как сообщалось, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал невиновным В.Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Сторона защиты просит исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание В.Януковича, – "совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".

Адвокаты также просят исключить из приговора ссылку на видеозапись интервью с президентом России Владимиром Путиным, в котором он "трижды подчеркнул, что у него есть официальное обращение "легитимного президента Украины Януковича" об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, которое он (В.Путин) с точки зрения международного права рассматривает как достаточное правовое основание для использования Вооруженных сил РФ на территории Украины".

25 февраля истек срок подачи апелляций на приговор В.Януковичу по делу о госизмене. При этом 22 февраля адвокат Александр Байдик обратился в суд с заявлениями об исправлении описок в приговоре. В Оболонском суде тогда указали, что вопрос об исправлении возможных опечаток будет решен после рассмотрения апелляций, что суд посчитал более приоритетным.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор В.Януковичу.

6 марта апелляционный суд вернул приговор по делу о госизмене В.Януковича с апелляционными жалобами его адвокатов в Оболонский суд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора.

20 марта Оболонский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Виктора Януковича в удовлетворении заявлений по разъяснению приговора по делу о государственной измене на основании того, что приговор "изложен четкими и понятными словами и предложениями". "Также судья Девятко предложил стороне защиты не подавать в суд необоснованных заявлений и не препятствовать таким образом апелляционному пересмотру приговора", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе суда.

Кроме того, в судебном заседании председательствующий судья напомнил адвокатам, что В.Янукович осужден за совершение преступления против мира, а следовательно приговор не имеет сроков давности его исполнения.

"Поэтому сторона защиты имеет возможность разъяснить Януковичу В.Ф., что в случае вступления приговора в законную силу обвиняемый должен добровольно прибыть в Украину и выполнить возложенную на него обязанность отбыть наказание в виде 13 лет лишения свободы", - отметил судья В.Девятко.

Также 20 марта суд отказал адвокатам В.Януковича в исправлении описок в приговоре по делу о государственной измене.

2 апреля Оболонский районный суд Киева направил материалы дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене в Киевский апелляционный суд для рассмотрения апелляций стороны защиты. "Дело Януковича направлено в Киевский апелляционный суд. Направлены все материалы дела", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе суда.

Теги: #возвращение #жалобы #госизмена #суд #янукович
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