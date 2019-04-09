События

20:17 09.04.2019

Нелегальный цех по копчению и вялению рыбы с применением неизвестного химиката выявила полиция близ Днепра

1 мин читать
Нелегальный цех по копчению и вялению рыбы с применением неизвестного химиката выявила полиция близ Днепра

Сотрудники Нацполиции Украины в Днепропетровской области в ходе проводимого расследования выяснили, что в одном из пригородов Днепра местный житель организовал в подсобном помещении нелегальный цех по копчению и вялению рыбы.

"При этом все процессы происходили без соблюдения санитарных и ветеринарных правил, а процесс копчения – путем вымачивания рыбы в неизвестном химическом веществе. В дальнейшем рыбу реализовывали на рынках Днепра и области", - сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области во вторник.

Согласно информации, 9 апреля сотрудники отделения водной полиции провели обыск на территории и в помещениях домовладения. В ходе обыска был обнаружен и задокументирован факт организации нелегального производства.

"Всю рыбу и оборудование изъято. Обыск состоялся в рамках открытого по ст. 251 уголовного производства (нарушение ветеринарных правил). За указанное преступление мужчине грозит штраф, ограничение или лишение свободы на срок до 3-х лет", - рассказали по полиции.

Теги: #нелегально #днепр #производство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:37 08.04.2019
Минэнергоугля прогнозирует в 2019г рост производства э/э из ВИЭ в 2,2 раза, незначительное снижение генерации АЭС и ГК ТЭС

Минэнергоугля прогнозирует в 2019г рост производства э/э из ВИЭ в 2,2 раза, незначительное снижение генерации АЭС и ГК ТЭС

19:11 08.04.2019
Убийца полицейских в Днепре приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества – полиция

Убийца полицейских в Днепре приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества – полиция

08:22 03.04.2019
В Донецкой области открыто два уголовных производства о возможных фальсификациях на выборах президента

В Донецкой области открыто два уголовных производства о возможных фальсификациях на выборах президента

23:59 02.04.2019
В Донецкой области открыто два уголовных производства о возможных фальсификациях на выборах президента

В Донецкой области открыто два уголовных производства о возможных фальсификациях на выборах президента

14:20 02.04.2019
UTG планирует до конца 2022 г. построить в Днепре МФК Alfa Mall стоимостью $100 млн

UTG планирует до конца 2022 г. построить в Днепре МФК Alfa Mall стоимостью $100 млн

17:05 31.03.2019
На всех 9 избирательных участках в Днепре взрывоопасных предметов не обнаружили, полиция ищет лжеминера

На всех 9 избирательных участках в Днепре взрывоопасных предметов не обнаружили, полиция ищет лжеминера

16:12 31.03.2019
На трех избирательных участках в Днепре взрывоопасных предметов не обнаружено, проверяется информация о минировании еще 6 – полиция

На трех избирательных участках в Днепре взрывоопасных предметов не обнаружено, проверяется информация о минировании еще 6 – полиция

16:08 31.03.2019
Полиция проверяет 8 сообщений о минировании избирательных участков в Днепре

Полиция проверяет 8 сообщений о минировании избирательных участков в Днепре

15:52 31.03.2019
Полиция проверяет 8 сообщений о минировании избирательных участков в Днепре, информация о минировании метро не подтвердилась – спикер Нацполиции

Полиция проверяет 8 сообщений о минировании избирательных участков в Днепре, информация о минировании метро не подтвердилась – спикер Нацполиции

11:44 29.03.2019
Суд открыл производство в деле по иску УПЦ (МП) к Минкульту Украины из-за необходимости внесения изменений в устав в части переименования

Суд открыл производство в деле по иску УПЦ (МП) к Минкульту Украины из-за необходимости внесения изменений в устав в части переименования

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мнение отдельных священников по общественно-политическим вопросам не отображает официальной позиции ПЦУ

Муженко: Я всегда буду призывать политиков и общество уважать достоинство каждого военного - от солдата до генерала

Хозсуд отложил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций ПриватБанка на 16 апреля

Порошенко: У нас появилась ракета, способная стрелять более чем на 1 тыс. км

ЕИБ направил на EUR 1,5 млрд на развитие малого и среднего бизнеса в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Апелляционный суд вернул все жалобы по делу о госизмене адвокатам Януковича для устранения недочетов

"Нацкорпус" пришел к Администрации президента требовать активизации расследования хищений средств оборонного бюджета

Прокуратура Донетчины расследует как теракт подрыв группы саперов в "серой зоне" на Донбассе

Боевики 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе с полуночи

В центре Киева "Нацкорпус" требует активизации расследования хищений средств оборонного бюджета

Комитет ВР по науке и образованию поддержал законопроект о повышении защиты интеллектуальной собственности

Минрегион установит требования к жесткости конструкций для каркасов высотных зданий

США взяли на себя обязательства в вопросах обороны Украины, но решение о форме правления и власти в стране примут украинцы

Главный раввин Украины и Киева просит ЦИК продлить работу некоторых участков в день выборов президента из-за Песаха

Мнение отдельных священников по общественно-политическим вопросам не отображает официальной позиции ПЦУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА