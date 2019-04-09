Нелегальный цех по копчению и вялению рыбы с применением неизвестного химиката выявила полиция близ Днепра

Сотрудники Нацполиции Украины в Днепропетровской области в ходе проводимого расследования выяснили, что в одном из пригородов Днепра местный житель организовал в подсобном помещении нелегальный цех по копчению и вялению рыбы.

"При этом все процессы происходили без соблюдения санитарных и ветеринарных правил, а процесс копчения – путем вымачивания рыбы в неизвестном химическом веществе. В дальнейшем рыбу реализовывали на рынках Днепра и области", - сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области во вторник.

Согласно информации, 9 апреля сотрудники отделения водной полиции провели обыск на территории и в помещениях домовладения. В ходе обыска был обнаружен и задокументирован факт организации нелегального производства.

"Всю рыбу и оборудование изъято. Обыск состоялся в рамках открытого по ст. 251 уголовного производства (нарушение ветеринарных правил). За указанное преступление мужчине грозит штраф, ограничение или лишение свободы на срок до 3-х лет", - рассказали по полиции.