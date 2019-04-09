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18:24 09.04.2019

В центре Киева "Нацкорпус" требует активизации расследования хищений средств оборонного бюджета

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В центре Киева "Нацкорпус" требует активизации расследования хищений средств оборонного бюджета

Акция общественной организации "Национальный Корпус" с требованиями активизировать расследование по уголовным производствам, которые связаны с хищением средств оборонного бюджета, проходит в центре Киева во вторник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 17:50 колонна из около 200 активистов "Нацкорпуса" двинулась от станции метро "Арсенальная", без остановок прошла мимо здания Администрации президента и проследовала по улице Институтской к Майдану Независимости. Протестующие продолжают шествие, вероятно, к зданию Службы безопасности Украины. Колонну охраняет несколько десятков сотрудников Национальной полиции.

Ранее анонсировалось, что активисты "Нацкорпуса" в ходе акции придут со своими требованиями ко всем правоохранительным структурам, в частности, к зданиям Генеральной прокуратуры Украины, Министерства внутренних дел Украины и Службы безопасности Украины, а также к Администрации президента.

Среди требований "Нацкорпуса" - взятие под стражу и арестовать счета и имущество бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, участников дела - Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства государственного концерна "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые якобы были участниками махинаций в "Укроборонпроме".

Также активисты требуют "назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества" и обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которые не относится к информации с ограниченным доступом.

Кроме того, участники акции требуют от Генерального прокурора еженедельно отчета о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

Территорию Администрации президента охраняет около сотни правоохранителей.

Теги: #киев #украина #расследование #протест #нацкорпус #гладковский #акция
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