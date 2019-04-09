США взяли на себя обязательства в вопросах обороны Украины, но решение о форме правления и власти в стране примут украинцы

США взяли на себя обязательства в вопросах обороны Украины, поскольку в Вашингтоне заинтересованы в ее целостности и отсутствии присутствия РФ на ее территории, но решение о власти и форме правления в стране примут сами украинцы, которое будет поддержано Вашингтоном, заявила официальный представитель госдепартамента США Кирон Скиннер (Kiron Skinner).

В обнародованном во вторник на сайте Voice of America (VOA) комментарии изданию, директор по планированию госдепа подчеркнула: "Для нас важно то, что произошло в Украине. И думаю, вы видели, что мы взяли на себя обязательства по вопросу обороны Украины".

"Это произошло именно при администрации Дональда Трампа и стало отходом от некоторых мероприятий предыдущих президентов США. Президент США верит в государственный суверенитет и хочет, чтобы Украина была целостной", - отметила официальный представитель госдепа, напомнив, что "национальное государство – это один из столпов доктрины Трампа".

"Результат выборов в Украине для нас важен, но сами украинцы примут решение, кто получит власть и какой будет форма правления. Мы поддержим это решение", - подчеркнула она, добавив: "Мы были бы счастливы, если бы в Украине не присутствовали русские, но решение относительно собственного будущего примут сами украинцы".