События

17:31 09.04.2019

Главный раввин Украины и Киева просит ЦИК продлить работу некоторых участков в день выборов президента из-за Песаха

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Главный раввин Украины и Киева просит ЦИК продлить работу некоторых участков в день выборов президента из-за Песаха

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой продлить работу некоторых избирательных участков в день второго тура выборов президента Украины в связи с Песахом.

"В связи с тем, что второй тур выборов президента Украины приходится на второй день праздника Песах, во время которого по иудейским законам запрещена какая-либо работа до восхода звезд, и с целью предоставления гражданам, которые исповедуют иудаизм, возможности для реализации своего избирательного права, прошу 21 апреля 2019 года продлить работу некоторых избирательных участков до 22:30, хотя бы по одному участку в больших городах", - говорится в письме главного раввина к руководству ЦИК, фотокопия которого опубликована на его странице в Фейсбуке.

В 2019 году иудеи встретят Песах на заходе солнца в пятницу, 19 апреля, продлится он до субботы, 27 апреля.

Второй тур выборов президента Украины состоится в воскресенье, 21 апреля.

Теги: #иудеи #цик #украина #выборы
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