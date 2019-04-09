Правоохранители задержали командира взвода ВСУ, получившего взятку от подчиненного за непривлечение к ответственности

Сотрудники следственного отдела спецполиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с оперативными сотрудниками управления защиты экономики и управления СБУ в области задержали командира взвода воинской части Вооруженных сил Украины по подозрению в получении взятки.

"Должностное лицо задержано в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 57 тыс.грн", - сообщает отдел коммуникаций облуправления Нацполиции.

По данным досудебного следствия, задержанный требовал и получил от подчиненного военнослужащего неправомерную выгоду в сумме 10 тыс.грн. за решение вопроса о непривлечении его к дисциплинарной ответственности.