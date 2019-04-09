События

16:45 09.04.2019

В центре Киева на Рейтарской жители обустраивают новую зеленую зону

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В центре столицы, на улице Рейтарской, местные жители начали обустраивать новую зеленую зону. В прошедшие выходные здесь провели субботник и завезли новые саженцы 36-ти хвойных и лиственных деревьев, кустов. Также начата разметка дорожек из тротуарной плитки, работы продолжаются и по сей день.

По словам киевлянки Наталии Федчук, проживающей на улице Рейтарской, она и другие местные жители самостоятельно вызвались помогать в уборке и озеленении территории.

"Мы очень рады, что здесь будет новая зеленая зона, поэтому решили помочь с ее обустройством. Когда живешь в самом центре города, без скверов и парков, таких вот благоустроенных двориков всегда не хватает. Люди из других районов города любят приезжать в центр, отдыхать здесь. А местным жителям тоже нужно проводить где-то время, гулять с детьми и так далее. Так что это очень нужная инициатива. Это место долго было запущенным, поэтому работы очень много. А значит, нужно помогать. Для себя же стараемся", — рассказала Наталия Федчук.

Ранее сообщалось, что инициаторами и донорами обустройства зеленой зоны выступили историко-культурное общество "Оберіг часу" и ООО "Глобал Инвест" (владелец нежилого дома в Георгиевском переулке).

Представители организации "Оберіг часу" считают, что новая зеленая зона станет неотъемлемой частью экскурсионных маршрутов столицы. При этом инвесторы обязались не только обустроить зеленую зону, но и в дальнейшем выделять средства на поддержание территории в надлежащем виде.

Проект обустройства новой зеленой зоны поддержала постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики. Ранее вопрос о будущем этого земельного участка рассматривался рабочей группой при участии жителей Рейтарской и Георгиевского переулка. Это было связано с распространением слуха о том, что территория подлежит застройке, однако он не подтвердился. Как выяснилось, никаких документов для проектирования и строительства на этом участке в муниципальные органы не поступало. Кроме того, согласно документации, эта территория может использоваться лишь как придомовая зеленая зона.

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