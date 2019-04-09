Муженко: Я всегда буду призывать политиков и общество уважать достоинство каждого военного - от солдата до генерала

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на фоне появления негативных заявлений относительно украинской армии призывает политиков и общество уважать достоинство каждого военнослужащего.

"Я всегда буду стоять на защите армии как основного фактора стабильности государства, призывать политиков и общество в целом уважать достоинство каждого военного - от солдата до генерала. Мы служим украинскому народу и не собираемся становиться на колени перед агрессорами и врагами Украины - это основа боевого духа Вооруженных сил", - написал В.Муженко на странице в Фейсбуке во вторник.

При этом он констатировал, что в последнее время появилось много "сомнительных заявлений, угроз политиков и различных невежд" в отношении военнослужащих ВСУ, используются российские пропагандистские штампы, направленные на запугивание, раздор и раскол в армейской среде. "То есть системно и цинично унижается роль армии в сохранении Украины как государства, и это представляет наибольшую угрозу национальной безопасности", - отметил В.Муженко.