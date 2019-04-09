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15:40 09.04.2019

В Украине будут вручать премию им.Гонгадзе для журналистов

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В Украине будут вручать премию им.Гонгадзе для журналистов

В Киеве представили новую награду в сфере журналистики – премию имени Георгия Гонгадзе.

"Для меня эта премия будет для тех, кто отважно, ответственно и по-новому создает для Украины пути для поиска правды и сохранения доверия. Я хочу, чтобы эта премия служила, как когда-то он (Г.Гонгадзе – ИФ) сам, определенным барометром в журналистской среде, а будущие обладатели служили бы примером в профессии", - сказала жена Г.Гонгадзе Мирослава во время скайп-включения на презентации премии во вторник в Киеве.

Учредителями премии выступают общественная организация Pen Ukraine в партнерстве с Ассоциацией выпускников Киево-Могилянской бизнес школы и интернет-изданием "Украинская правда".

Награда призвана поддержать тех журналистов, которые следуют принципам и ценностям независимой журналистики, демонстрируют профессионализм, компетентность, инновационность, создают материалы, приводящие к решению или пониманию определенных проблем в обществе и изменений в стране, а также вносят существенный вклад в развитие медиасреды в целом.

"Очень хотелось подчеркнуть важные для журналистской профессии составляющие – ответственность, сохранение доверия, принципиальность и то, что для меня является ключевым, - принципиальность… Георгий был на самом деле не только бойцом медийного фронта, он на самом деле старался создавать новые смыслы, форматы в журналистике", - отметила М.Гонгадзе.

Лауреат премии будет определяться путем выдвижения кандидатур и голосования за них членами жюри, в составе которого будет 9 человек. В частности, члены семьи Г.Гонгадзе, представители Pen Ukraine, Ассоциации выпускников Киево-Могилянской бизнес школы, "Украинской правды", а также авторитетные медиаэксперты, общественные деятели и интеллектуалы.

Размер премии составляет $3 тыс.

Награждение пройдет 21 мая – в день рождения Г.Гонгадзе.

Журналист Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Г.Гонгадзе.

Похороны убитого журналиста состоялись 22 марта 2016 года в Киеве. Заказчики убийства до сих пор не установлены.

Теги: #премия #украина #гонгадзе #журналист
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