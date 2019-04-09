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15:15 09.04.2019

На конкурс управляющего резиденцией "Межигорье" подали заявки 3 участника

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На конкурс управляющего резиденцией "Межигорье" подали заявки 3 участника

На конкурс управляющего арестованными активами резиденции "Межигорье" подали документы три участника, два из них – повторно, сообщил глава Общественного совета Национального агентства по розыску и менеджменту активов, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Глеб Каневский.

"Поступили заявки на управление корпоративными правами ООО "Танталит", следовательно, и резиденцией "Межигорье". Всего три участника, два из которых подавались ранее", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Г.Каневского, заявки поступили от ГО "НПУ "Межигорье", фактически управляющее резиденцией в настоящее время, ЧП "Гаянский Геннадий Григорьевич" и ООО "Скомпани".

Он также напомнил, что АРМА упростила условия конкурса, принимая во внимание общественную значимость объекта, и сняла требование предоставить прогноз прибыли.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Скомпани" являются Сергей Коренев (51%) и Константин Заграничный (49%). Уставный капитал компании - 1 млн грн.

Как сообщалось, имущество резиденции "Межигорье" было арестовано Печерским райсудом Киева 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киева 10 августа того же года). 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договора, по которым резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.

Печерский райсуд Киева 29 мая 2018 года передал в управление (АРМА) государственную резиденцию "Межигорье" в Вышгородском районе Киевской области, где ранее проживал экс-президент (2010-2014 гг.) Виктор Янукович.

Теги: #межигорье #конкурс #украина #арма
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