Почти 40% судей на неподконтрольных территориях Донбасса осуществляли правосудие еще до оккупации

Почти 40% судей, работающих на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, осуществляли правосудие до оккупации, заявляет эксперт Центра политико-правовых реформ Роман Смалюк.

"Мы выявили, что там (на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей – ИФ) работают сейчас 196 судей, 75 из которых – это бывшие украинские судьи, то есть почти 40% их судебной системы", сказал Р.Смалюк во время презентации исследования "Судопроизводство" в отдельных районах востока Украины" во вторник в Киеве.

Он также сообщил, что пять судей, осуществляющих судопроизводство на оккупированных территориях, являются бывшими украинскими судьями в отставке, которые имеют право принимать участие в органах судебного самоуправления и государство выплачивает им пожизненное денежное содержание.

"Они до сих пор имеют статус судей в отставке и… прекратить (забрать статус – ИФ) можно по решению суда. К сожалению, таких решений в отношении таких лиц нет", - пояснил Р.Смалюк.

При этом эксперт отметил, что в отношении судей в отставке, сотрудничающих с руководством террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", есть ряд уголовных производств.

"Система очень неповоротлива в этом плане, необходимо чрезвычайно много времени , чтобы идентифицировать этих лиц и применить к ним меры юридической ответственности", - сказал Р.Смалюк.

Он напомнил, что согласно законодательству, Украина не признает никаких субъектов созданных на оккупированных территориях, а их акты не являются действительными.

В свою очередь, по словам заместителя главы правления Центра политико-правовых реформ Романа Куйбиды, чтобы быстро реагировать на подобные факты, необходимо вносить изменения в украинское законодательство.

"Может быть, тут необходимо менять закон в той части, что судья может потерять право на отставку и денежное обеспечение по решению дисциплинарного органа, то есть Высшего совета правосудия, если он совершает действия, которые приносят вред авторитету правосудия. Но сейчас это не норма закона, и поэтому единственная возможность для прекращения этих выплат – это только принятие обвинительных приговоров, а этот процесс очень продолжительный", - пояснил Р.Куйбида.