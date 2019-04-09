События

14:05 09.04.2019

Временным президентом Алжира назначен председатель верхней палаты парламента

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Парламент Алжира во вторник утвердил председателя Совета нации - верхней палаты парламента- Абделькадера Бенсалаха в должности временно исполняющего обязанности президента страны, передал телеканал "Аль-Арабийя".
Срок полномочий А.Бенсалаха - 90 дней.
А.Бенсалах фактически исполняет обязанности президента Алжира с 2 апреля после того, как президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подал в отставку на фоне массовых протестов.
2 апреля А.Бутефлика объявил, что уходит со своего поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку. Однако акции протеста продолжились и после отставки А.Бутефлики. Участники демонстраций требовали отставки соратников А.Бутефлики, в том числе, премьер-министра Нуреддина Бедуи, а также А.Бенсалаха.

Теги: #президент #алжир
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