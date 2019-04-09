Временным президентом Алжира назначен председатель верхней палаты парламента

Парламент Алжира во вторник утвердил председателя Совета нации - верхней палаты парламента- Абделькадера Бенсалаха в должности временно исполняющего обязанности президента страны, передал телеканал "Аль-Арабийя".

Срок полномочий А.Бенсалаха - 90 дней.

А.Бенсалах фактически исполняет обязанности президента Алжира с 2 апреля после того, как президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подал в отставку на фоне массовых протестов.

2 апреля А.Бутефлика объявил, что уходит со своего поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку. Однако акции протеста продолжились и после отставки А.Бутефлики. Участники демонстраций требовали отставки соратников А.Бутефлики, в том числе, премьер-министра Нуреддина Бедуи, а также А.Бенсалаха.